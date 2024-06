Guide complet pour se ravitailler en essence à Cuba en louant une voiture

Le prix de l'essence à Cuba

A Cuba, la location de voiture est exclusivement gérée par des entreprises d'État. Vous ne retrouverez donc pas les grandes enseignes internationales de location auxquelles vous êtes peut-être habitué.Le prix de l'essence à Cuba est relativement bas, surtout comparé aux prix dans les pays développés. Il existe cependant deux types de prix :Prix subventionné : Réservé aux Cubains et aux résidents permanents, ce prix est beaucoup plus bas que le prix international.Prix international : Ce prix s'applique aux touristes et aux visiteurs. Dans toutes les stations-service pour touristes, vous ne pouvez payer l'essence qu'en carte de crédit (Visa, Mastercard,...). Aucun paiement en espèces n'est accepté.Stations-service à Cuba : où les trouver ? ► Stations-service pour les Cubains : Ces stations vendent l'essence au prix subventionné, mais ne sont pas accessibles aux touristes.► Stations-service pour les touristes : Situées dans les grandes villes, les stations balnéaires et le long des axes routiers principaux, ces stations vendent l'essence au prix international.