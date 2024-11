Coupure d'électricité à Cuba

Cuba traverse actuellement une crise économique majeure, dont les coupures d'électricité sont la manifestation la plus visible pour la population locale. Heureusement, cela n'affecte que très peu les touristes. Le tourisme est devenu l'une des principales ressources économiques du pays, bénéficiant directement aux habitants. Les Cubains mettent tout en œuvre pour que les visiteurs se sentent bien accueillis, malgré les défis économiques comme les coupures d’électricité, les pénuries de carburant, et même parfois celles de sucre. Depuis 30 ans, le pays fait face à ces défis avec résilience et détermination.Cet article a été rédigé à partir d'un article original de Cubania et a été modifié pour éviter tout plagiat.👉 Retrouvez tous nos articles sur Cuba sur Cubania.com