Pour voyager à Cuba : Carte de Tourisme, Esta ou Visa ?

Pour un Français ou un Américain résidant aux USA, le voyage “touristique” à Cuba est interdit. Mais d’autres formes de voyage pour découvrir Cuba sont tout à fait légales.

Il est tout à fait possible de voyager à Cuba lorsqu’on est Français - Européen, et par défaut, Américain - résidant aux États-Unis. Les ambiguïtés légales autour du voyage depuis les USA détournent un grand nombre de gens intéressés. Or, il suffit de se pencher un peu sur la question pour écarter les fausses informations et les simplifications médiatiques autour du thème. Vous constaterez alors qu’il est possible de voyager tout à fait légalement à Cuba depuis les États-Unis, et ce, sans visa classique avec seulement un e-visa .Sous la présidence de Joe Biden, la politique de voyage vers Cuba se situe entre l'ouverture de Barack Obama et les restrictions imposées par Donald Trump. Bien que certaines limitations, comme l'interdiction de dépenser dans des établissements liés à l'armée cubaine, soient toujours en vigueur, il est désormais possible de voyager à Cuba de manière individuelle, sans avoir besoin de passer par un organisme reconnu par les États-Unis. Les voyageurs doivent simplement remplir une " general license " en choisissant l'une des 12 catégories autorisées, dont les plus courantes incluent les visites familiales, les recherches professionnelles, les activités religieuses, et le