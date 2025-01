Cubania : pour se faire une idée nouvelle de Cuba

En dehors de Cuba , Cubanía guide les voyageurs et les professionnels dans la préparation de leurs séjours grâce à une information fiable et adaptée pour ceux qui voyagent, mais aussi pour ceux qui font voyager, c'est-à-dire les professionnels.



A Cuba , Cubania permet aux Cubains de se faire connaître à l’extérieur de l’île, pour ceux qui souhaitent accueillir et accompagner les voyageurs, ceux qui enseignent leur culture et présentent leur pays aux visiteurs. Il s’agit notamment de fédérer tous les acteurs du tourisme, stimuler l’innovation et la qualité des services, aider à la professionnalisation des acteurs.