Redécouvrir Bali : au-delà des clichés, une immersion unique

Un engagement fort pour un Bali plus vert

La pollution plastique a été un véritable enjeu pour Bali, mais des mesures concrètes ont été mises en place. Le gouvernement a interdit les sacs en plastique à usage unique, et de nombreuses initiatives locales voient le jour : nettoyages réguliers des plages, éco-hôtels adoptant une approche "zéro déchet", et programmes de sensibilisation dans les communautés. La mise en place de la taxe "I Love Bali", qui finance des projets de conservation de l'environnement et de gestion du tourisme durable, témoigne de l'engagement de l'île pour un avenir plus vert. Chez Jans Tours, nous collaborons avec des partenaires locaux engagés pour proposer un tourisme responsable et respectueux de l'environnement. Nos circuits favorisent des expériences immersives autour de la préservation de la nature et du savoir-faire local, offrant à vos clients l'opportunité de voyager autrement, en harmonie avec l'île et ses habitants.