Flex office hors normes : 90 collaborateurs se retrouvent à l’île Maurice

Cette expérience collective n’aurait pas eu la même saveur sans le soutien infaillible de notre partenaire mauricien de longue date, Sunlife. Ensemble, nous partageons une vision du voyage plus authentique, plus durable et chaque jour plus tourné vers la déconnexion pour chacun des clients qui nous font confiance.



Les équipes Nautil ont posé leurs bagages dans deux établissements de la marque à Flic en Flac : La Pirogue et le Sugar Beach. Chaque jour, des expériences uniques et audacieuses ont été proposées par Sunlife à travers leur concept Come Alive. Cela nous a permis de vivre l’île Maurice à la manière de nos clients et savoir très exactement ce que nous pouvons leur proposer. Nous remercions chaleureusement l’investissement de chaque membre des équipes Sunlife chapeautées par Yann Lloret, Head of Sales and Marketing, dont la disponibilité et l’efficacité ont largement contribué à la réussite de ce séjour quelque peu différent. Nous sommes non seulement heureux et reconnaissants, mais également fiers de pouvoir travailler quotidiennement avec des partenaires traduisant un tel niveau de professionnalisme.



Nous en profitons également pour remercier nos partenaires Corsair et Xplorassur de nous avoir accompagné sur ce voyage. Nous remercions aussi The St. Regis Le Morne Resort Mauritius de nous avoir accueilli lors de notre dernier jour dans sa superbe villa présidentielle face au lagon. Une manière rêvée de clore cette parenthèse hors du temps mais profondément ancrée dans l’histoire de Nautil.