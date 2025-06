Léa : Vendre ou liker, il faut choisir [ABO]

Le pire ? Ça marche. Une vidéo postée à 22 h 17 peut ramener 3 leads, 100 likes et un partenariat avec un influenceur qui va embarquer une nouvelle génération de followers. Alors forcément, tout le monde s’y met.



Même cette experte en « retour à la terre et en voyage intérieur » qui t’ouvre les portes d’une petite auberge où tu mangeras les meilleures pâtes du monde pour seulement 3 000 € pour deux. Le luxe de la simplicité, pour deux SMIC seulement, pourquoi s’en priver ?



Et grande dame, elle ne veut pas que tu restes dans ta crasse intellectuelle et te livre ses conseils en management ! Je rêve que, bientôt, cette cavalière émérite (elle a été vice-championne de Bourgogne-sud de poney) nous explique comment on remonte en selle après un échec grâce à l’équithérapie (aka « l’art de coacher ses équipes comme des canassons »).



On assiste à une guerre de territoires version digitale, où chacune copie les codes de l’autre. Et pendant ce temps, les clients, eux, scrollent, zappent, likent, rêvent. Ils ne savent plus qui est qui, mais ils veulent que ça claque, que ça bouge, et en moins de 60 secondes, pour pouvoir aller bouffer le contenu d’une autre pseudo-influenceuse interchangeable. L’ère du storytelling ? Terminée. Place au storyselling. Si t’as pas ton contenu snackable, t’es cramée.



Et au milieu de tout ça ? Une floppée de petites agences qui essaient de garder la tête hors de l’eau, entre deux posts LinkedIn inspirants et une vidéo TikTok filmée à la sortie de chez le coiffeur pour que tes boucles blondes tombent en cascade sur tes épaules (par défaut, un carré un peu triste et un foulard Hermès feront illusion un temps).