Léa : Univairmer, une fuite en avant suicidaire [ABO]

Qu’est-ce qu’on leur a donné en retour ? Essentiellement des responsabilités démesurées : tu as 22 ans et 6 mois d’ancienneté dans une agence installée qui te permet de bénéficier des conseils et du coaching de vendeuses expérimentées ?On te propulse «», seul élément d’un point de vente sans âme, et on te met la pression : il faut faire du chiffre, batailler pour une marque totalement inconnue, et vendre sous la contrainte les brochures des TO actionnaires… alors queLe management fatigué et cacochyme avait fini par revendre (well… céder gratuitement, selon certaines sources) à un duo improbable composé d’un geek et d’un rustre.Occupés au développement à marche forcée de leur groupe sous couvert de bienveillance et de responsabilité sociale et environnementale, ils n’ont pas pris le temps d’écouter et de gérer des problèmes de fonctionnement qui duraient depuis des années.Las, impuissants, les «» qui pensaient avoir fait une bonne affaire en achetant à vil prix une garantie de volume d’affaires en investissant dans ce réseau d’un autre âge, ont regardé le bateau prendre l’eau, ont accordé des délais de paiement jusqu’à comprendre qu’Univairmer était arrivé au point de non-retour.Les dettes ne seront jamais remboursées et à un moment, il faut savoir dire «».