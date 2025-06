Et si le sommet du G7 révélait la prochaine destination coup de cœur de l’Ouest canadien ?

Pourquoi inclure Canmore-Kananaskis dans vos itinéraires de l’Ouest canadien ?

Moins fréquentée mais tout aussi spectaculaire, Canmore-Kananaskis offre un visage plus authentique des Rocheuses canadiennes. Entre montagnes majestueuses, forêts boréales et lacs glaciaires, c’est une immersion nature sans les foules, avec de nombreuses activités uniques – et un accès direct au parc national de Banff qui se situe juste à côté.À seulement Calgary , Canmore est une base idéale pour débuter (ou conclure) un circuit en Alberta, ou pour proposer un séjour slow travel au cœur d’une nature intacte.Randonnées dans la vallée de Kananaskis, vélo de montagne, observation de la faune sauvage locale, escalade, skis, raquettes, traineaux à chien, balade à dos de cheval, apprentissage du hockey, hébergements à la belle étoile, et activités bien-être … L’offre est aussi riche que surprenante, et adaptée à tous types de voyageurs.