Cap sur l'Alberta : Découvrez ses merveilles lors d’un webinaire immersif

Avec ses paysages époustouflants et son riche patrimoine, l'Alberta est une destination incontournable pour les voyageurs en quête d'aventure, de nature et de culture.



Voici un avant-goût de ce que vous découvrirez lors de ce webinaire :



● Parcs nationaux et sites naturels emblématiques : Plongez dans les splendeurs naturelles des Rocheuses Canadiennes, entre glaciers scintillants, lacs turquoise, cascades vertigineuses et faune sauvage.



● Diversité des activités : Ski, randonnée, observation de la faune, artisanat, traineau à chiens, raquettes, musées, food-tours… des activités qui se déclinent au fil des saisons.



● Héritage Autochtone et culture Western : Explorez les racines autochtones de l’Alberta et découvrez son patrimoine Western unique à travers ses musées et festivals !



● Nouveautés 2025 : Découvrez les nouveaux projets d’hébergements et d’infrastructures pour l’accueil de nouveaux visiteurs, ainsi que les nombreux évènements qui vont rythmer l’année 2025 en Alberta !