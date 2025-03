Jasper : La destination incontournable de l’Alberta, plus dynamique que jamais !

En plus des sites emblématiques comme le lac Maligne, les chutes Sunwapta ou le glacier Athabasca, Jasper enrichit son offre avec des expériences inédites pour cette nouvelle saison :La compagnie Sundog propose à vos clients de découvrir l’habitat naturel des ours au printemps. Des guides experts partageront leurs connaissances sur le rôle essentiel des incendies de forêt dans la régénération des écosystèmes, contribuant ainsi à la création d'une nature plus saine et diversifiée. Découvrez le contraste saisissant entre la nature sauvage intacte et les forêts renaissantes qui prospèrent au fil de la transformation des paysages de Jasper.La nouvelle célébration culinaire du printemps : Des grandes tablées aux dégustations de vin en passant par des concerts intimistes disséminés en ville, les participants embarqueront pour un voyage sensoriel à travers la charmante ville de montagne de Jasper entre le 2 et 11 mai 2025 ! The Maligne Range : Une nouvelle adresse gourmande à ne pas manquer ! Niché au cœur des majestueuses Rocheuses canadiennes, cette distillerie sera un véritable paradis pour les amateurs de whisky. Au programme : découvertes, dégustations, et délices culinaires Albertains.