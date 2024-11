L’Alberta en train : La Nature en Panorama

À bord du "Canadien" de VIA Rail : de Edmonton à Jasper

Le Canadien, incarne définitivement la devise du pays, « d’un océan à l’autre ». Il relie Toronto, à l’est du Canada, jusqu'à Vancouver sur la côte ouest, en passant par la province de l'Alberta.Ce voyage mythique en train permet aux visiteurs de découvrir, le temps d’un trajet, l’immensité des paysages et la diversité de la faune sauvage canadienne. Pour une expérience plus courte mais tout aussi mémorable, il est possible d’emprunter le VIA Rail entre la capitale de l' Alberta , Edmonton, et la station alpine de Jasper , située au cœur des Rocheuses canadiennes. Edmonton , centre culturel et urbain dynamique et qui figure selon Lonely Planet parmi les 10 villes à visiter en 2025, contraste avec Jasper, renommée pour ses montagnes majestueuses et ses activités en pleine nature. Ce séjour permet de vivre une véritable immersion au cœur de la nature canadienne, avec des vues imprenables grâce à la cabine panoramique sur des forêts, des montagnes et des lacs glaciaires cristallins.