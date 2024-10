Tourisme autochtone en Alberta, un nouveau regard sur le voyage responsable

Le tourisme autochtone est une forme de tourisme durable puisqu’il soutient à la fois l’écologie, la société et l’économie.



Éco-tourisme, le tourisme autochtone est basé sur le respect de la nature. Les peuples autochtones ont un lien extrêmement fort avec l’environnement, et le rappellent aux visiteurs lors d’expériences inédites.



Tourisme participatif, il mobilise les populations locales dans la valorisation de leur culture et de leur histoire auprès des visiteurs. En Alberta, dans l’Ouest du Canada, on retrouve 3 types de populations autochtones : les Premières Nations (45 peuples différents en Alberta), les Métis et les Inuit. Chacune a sa langue, son histoire, ses cultures et ses savoir-faire.



Tourisme communautaire, c’est une façon de voyager qui rend à la population locale. Le tourisme autochtone aide au développement de ces communautés.