Celestyal dévoile son programme 2027

En, le Celestyal Journey opérera d’avril à novembre au départ d’Athènes. L’itinéraire «», proposé sur 24 départs, comprend des escales à Kusadasi, Rhodes, Crète, Santorin, Mykonos et Milos, à partir de 819€ par personne. L’itinéraire «» comptera huit départs, avec des escales à Céphalonie, Kotor, Bari, Corfou, Katakolo et Dubrovnik. Une croisière combinée de 14 nuits intitulée «» regroupera ces deux itinéraires, pour un tarif débutant à 1 879€.Le Celestyal Discovery assurera des croisières de 3 à 4 nuits dès mars, avec 36 départs pour les premières (à partir de 439€) et 35 pour les secondes (à partir de 569€). Ces itinéraires incluent des escales àselon la durée.Dans le Golfe Persique, le Celestyal Journey sera positionné entre novembre et mars. Il assurera 24 départs pour l’itinéraire «», avec Dubaï (nuitée), Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi et Bahreïn, à partir de 659€. Leproposera, entre décembre et mars, des croisières de 3 à 4 nuits, ainsi qu’un itinéraire combiné de 7 nuits depuis Abu Dhabi ou Dubaï. Les prix démarrent à 319€ pour les itinéraires courts et 659€ pour le combiné.