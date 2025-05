Celestyal renforce son partenariat avec le Qatar

C’est un privilège d’étendre et de renforcer notre partenariat avec Qatar Tourism, Visit Qatar et Mwani Qatar. Doha est l’un de nos ports d’attache les plus importants et l’un des préférés de nos clients. » Il a ajouté : « Nous savons qu’il existe une réelle demande pour le Golfe Persique, et nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de la mise en valeur de cette région

lors de la première saison de sa croisière «», opérée par le Celestyal Journey , d’une capacité de 1 260 passagers. Selon les données communiquées, 10 % des passagers étaient issus du Conseil de coopération du Golfe et des régions voisines. En réponse à la forte demande, la saison inaugurale a été prolongée, et la compagnie prévoit désormais deux escales hebdomadaires à Doha au cours des trois prochaines années.L’itinéraire de 7 nuits « Désert Fantastique » inclut des escales à l’île de Sir Bani Yas, à Abu Dhabi, à Bahreïn, et une nuit à Dubaï. Le tarif de base est fixé à partir de 1 278 € pour deux personnes, avec pension complète, boissons non alcoolisées, Wi-Fi et pourboires inclus.À partir de décembre 2025, le Celestyal Discovery , récemment rénové et pouvant accueillir 1 360 passagers, rejoindra le. Il opérera les croisières «», déclinées en versions de 3, 4 et 7 nuits. Ces nouveaux itinéraires comprendront des escales à Doha, Khasab, Dubaï, Sir Bani Yas et, pour la première fois, Ras al Khaimah. Les croisières seront proposées à partir de 618 € pour deux personnes pour une durée de 3 nuits, et 778 € pour deux personnes pour 4 nuits, toujours en pension complète avec les services associés., a déclaré : «. »Le. Celles-ci incluent des découvertes culturelles, des expériences balnéaires, des visites de mosquées et de musées, ou encore des parcours guidés à travers les lieux emblématiques du pays. Deux excursions se sont distinguées lors de la première saison : «» et le «». Ces deux activités d’une demi-journée sont accessibles à partir de 62 € par personne.