Celestyal Discovery, premier navire grec à utiliser des biocarburants marins

Cette initiative marque un changement significatif vers la croisière durable. Nous sommes fiers que Celestyal Discovery prenne l'initiative de réduire l'empreinte environnementale du secteur des croisières en Grèce

Le développement durable est au cœur de notre vision à long terme, qu'il s'agisse de moderniser notre flotte ou de l'expansion de nos itinéraires. Cette première utilisation du biocarburant est un moment de fierté pour nous et démontre ce qu'il est possible de faire lorsque l'expertise locale et l'ambition mondiale s'unissent

Le Celestyal Discovery devient ainsi leCe choix s’inscrit dans une démarche de réduction de l’empreinte environnementale du secteur, comme l’a souligné: «»., a ajouté : «».Le navire, qui peut, a intégré la flotte de Celestyal en novembre 2023 et a récemment bénéficié d'une deuxième rénovation de plusieurs millions d'euros.De avril à novembre, il propose des croisières de 3 et 4 nuits «» au départ d'Athènes, incluant des escales à Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rhodes et Santorin. À partir de l’hiver, il sera repositionné sur le Golfe Persique avec des itinéraires de 3 et 4 nuits au départ d'Abu Dhabi, incluant Dubaï, Sir Bani Yas, Doha, Khasab et Ras al Khaimah.