Le Celestyal Discovery reprend du service en Méditerranée

Nos superbes rénovations offrent aux voyageurs encore plus de confort et de choix

La rénovation du Celestyal Discovery a conduit à l’ajout de 47 cabines, dont 32 suites qui ont permis une, répondant à la demande croissante pour ce type d’hébergement. De plus, 15 cabines intérieures appelées « Cosmos Cabins » ont été intégrées, portant l’augmentation globale de capacité à 7,4 %.: 30 « Junior Dream Suites » de 25 m² avec balcon de 5,6 m², et 2 « Grand Horizon Suites » de 42 m² situées au-dessus du poste de commandement, avec balcon de 15,5 m².Le navire dispose désormais d’un, « Smoked Olive », accessible gratuitement aux passagers des suites. Une offre à la carte y est également disponible avec, entre autres, « le jarret d’agneau rôti et le dessert au baba au rhum ».Un, « Grill Seekers », ouvrira plus tard dans la saison, avec espace privatisable. Celestyal a également modernisé les espaces communs, ajouté le bar à café « Café Nation » et deux restaurants inclus : « Pizza Oven » et « Greek Deli ». Selon, «».