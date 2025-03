Celestyal dévoile de nouveaux itinéraires pour l’hiver 2025/26

L'année de notre 10ème anniversaire sera plus grande que jamais

programme enrichi comprenant 2 nouveaux pays, 4 nouveaux ports d’escale, et un retour très attendu en Égypte

d’année record pour Celestyal

Les deux croisières retour «», programmées pour mars 2026, suivront les mêmes escales que les croisières aller. Le Celestyal Discovery quittera Abu Dhabi le 6 mars, et le Celestyal Journey prendra la mer le 21 mars, marquant leur retour en Grèce à temps pour la saison estivale.Ces croisières, disponibles à partir de 289 € pour quatre nuits et 889 € pour quatorze nuits, comprennent les repas, les boissons non alcoolisées, le Wifi, les frais de port et les pourboires. Des segments de 4 à 13 nuits sont également proposés pour plus de flexibilité.Le, après une première saison dans le Golfe Persique, confirme l’essor de cette destination dans la stratégie de la compagnie. La saison inaugurale a dépassé de 27 % les objectifs de réservation, grâce notamment à un partenariat de trois ans avec l’État du Qatar, incluant des escales à Doha.», a déclaré Lee Haslett , évoquant un «». Il a également souligné le soutien des partenaires et des clients dans les succès enregistrés en 2024, qualifiée «».