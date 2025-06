Orages Ile-de-France : retards et annulations à l'aéroport de Paris Orly ce mercredi

En raison d’un épisode orageux, le trafic aérien est perturbé au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Paris-Orly ce mercredi 25 juin 2025.Des retards et annulations sont à prévoir, annonce la DGAC. Météo-France a placé toute l’Île-de-France en vigilance orange aux orages à partir de 19 heures ce mercredi. L'alerte concerne l’ensemble des huit départements franciliens.De fortes pluies sont attendues, ainsi que de la grêle et du vent.Au total en France 59 départements sont en vigilance orange aux orages ou pour cause de canicule.