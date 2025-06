Drôme : le Domaine du Colombier décroche sa cinquième étoile

Le Domaine du Colombier , situé à Malataverne dans la Drôme provençale , vient d’obtenir ledélivré par Atout France , l’organisme national en charge notamment de la classification des hébergements touristiques.en matière de qualité de service, de confort, d’équipements et d’engagement environnemental.(qualité des prestations, services personnalisés, accessibilité, etc). Aux critères plus traditionnels: réduction des consommations d’énergie et d’eau, tri sélectif des déchets, produits d’entretien écoresponsables, approvisionnements issus de filières biologiques, équitables ou locales.