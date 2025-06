CMS VACANCES | AERTiCKET : quand la technologie s’appuie sur l’humain pour mieux servir les pros du voyage

Une technologie de pointe… portée par des femmes et des hommes

La plateforme COCKPIT, développée par AERTiCKET, est aujourd’hui l’un des outils les plus complets et performants du marché B2B. Elle permet une gestion intégrale des réservations aériennes (GDS, NDC, compagnies low-cost), de l’hôtellerie, de la location de voitures, mais aussi des packages dynamiques. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, COCKPIT offre une autonomie totale dans la gestion des ventes et de l’après-vente, avec une interface intuitive et interconnectée avec les principaux outils de mid et back-office du marché.



Mais l’innovation technique ne serait rien sans l’intelligence humaine qui l’accompagne. Ce que les utilisateurs de COCKPIT apprécient le plus, ce n’est pas uniquement la performance de l’outil : c’est l’équipe qui se tient derrière, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Basés à Bordeaux, aux Antilles et à Berlin, les conseillers CMS VACANCES | AERTiCKET ne sont pas de simples opérateurs : ce sont de véritables experts du secteur, qui comprennent les contraintes, les urgences, les attentes spécifiques des agences, et qui savent apporter des solutions concrètes, rapides et adaptées.