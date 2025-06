Voyage : le secteur va-t-il pouvoir sauver l'été ? [ABO]

Et pendant que tout le monde s’interroge, peu avancent des explications convaincantes.



Il y a bien la situation au Proche-Orient, en Ukraine, ou encore les frasques du Président américain, toujours prompt à monopoliser l’actualité. Mais le contexte géopolitique n’explique pas tout, si ce n’est la baisse des ventes vers les États-Unis.



" Les agences de voyages font beaucoup de phoning auprès de leurs clients. Dans mes reportings, ni la géopolitique, ni la politique intérieure n’apparaissent comme les principaux freins. Les projets existent, mais ne se concrétisent pas à court terme. Les délais de décision s’allongent considérablement, " poursuit le dirigeant breton.



À la sortie de la crise sanitaire, les voyageurs ont vu les prix flamber. Les étiquettes ont valsé dans les agences. Les tarifs des billets d’avion, sur toutes les distances, ont explosé. Et cette inflation persistante reste, selon les professionnels, le principal frein à l’achat.



" Le premier concurrent des voyages à l’étranger, c’est la France. Et dans le même temps, les destinations européennes et de proximité montent en puissance.



Mais chaque année, les prix aériens et terrestres y augmentent un peu plus. À un moment, nous atteignons un plafond de verre tarifaire. Et quand cela arrive, les clients ne répondent plus.



Il faudra un électrochoc pour que les destinations comprennent qu’il y a un seuil à ne pas franchir, " conclut Philippe Sangouard.