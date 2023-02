Papa de deux grandes filles, Franck Autret, a commencé sa carrière dans le Groupe Salaün au sein de National Tours (repris par Salaün en 2007) où il a participé à l’ouverture de l’agence NT de Brest en 2001 puis a officié en tant que commercial groupe sur le Finistère de 2006 à 2015.



Animateur de réseau à compter de 2008, puis Directeur du réseau des agences NTA en 2010, il rejoint la Direction du réseau des agences de voyages de SN Agences en 2015.



A partir de 2020, il occupe la fonction de Directeur adjoint du réseau des agences de voyages du Groupe Salaün et en devient le Directeur en janvier 2023.



Fort de son expertise commerciale et technique et de sa connaissance du réseau des agences, Franck pilote la croissance du volume d'affaires et la rentabilité du réseau, sa modernisation, l'amélioration de l'expérience client en boutique, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie omnicanal au sein du réseau physique, sous la responsabilité de Nicolas DELORD, Directeur Général.



Parcours :



1997-2000 : Tourisme Verney

2000 – 2010 : Nationaltours – animateur de réseau

2010 – 2015 : Nationaltours – Directeur de réseau (36 agences)

2015 – 2022 : Salaun Holidays – Directeur adjoint réseau d’agences (125 agences)

2023 : Salaün Holidays – Directeur réseau d’agences (151 agences)