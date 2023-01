Salaün : Franck Autret nommé Directeur du réseau des agences SNA

Franck Autret aura notamment les missions suivantes : piloter la croissance du volume d'affaires et de la rentabilité du réseau, piloter la modernisation du réseau, l'amélioration de l'expérience client en boutique, et la mise en œuvre de la stratégie omnicanale au sein du réseau physique, et ce en étroite collaboration avec les autres services supports, sous la responsabilité de Nicolas DELORD, Directeur Général de SN Agences et du groupe Salaun.