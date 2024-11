Manor Loisirs : la nouvelle alternative ? [ABO]

de l’Autre Réseau, celui qui prend soin de ses fournisseurs et ne leur fait pas concurrence..."

C'est une alliance qui fait grand bruit.Le premier étage de la fusée GIE Manor Loisirs avait déjà été larguée par le réseau éponyme et Prêt-à-Partir, par la voix de François Piot, Président de PAP.Il précisait qu'il s'agissait " Le rattachement du Groupe Salaün , par le biais d'une alliance commerciale, le confirme officiellement.Le GIE Manor Loisirs a bien l'intention, quoi qu'on en dise, de proposer une alternative aux solutions disponibles sur le marché.Et pourtant, au regard des rapports de forces, on se dit que le trio Manor, Salaün, PAP fait encore office de petit poucet : 430 agences pour 500M€ de volume générés.De son côté, Tourcom fait valoir près de 1200 points de vente dont 400 en Belgique, et le GIE ASHA près de 1700 avec Selectour, Havas et le CEDIV.Faut-il pour autant négliger cette nouvelle formation ? Ce serait une erreur de le croire.Quoi qu'on en dise, Manor Loisirs, offre une 3e voie, une nouvelle option. Le choix était mince jusqu'ici pour les distributeurs.D'un côté, un réseau historique incarné par un seul capitaine depuis sa création Richard Vainopoulos , et de l'autre Selectour, Havas, piloté par l'incontournable Laurent Abitbol , également Président du Groupe Marietton, également allié au CEDIV d' Adriana Minchella