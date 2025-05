Eté 2025 : "Les mois les plus importants en termes de marges sont en retard"

Les gens anticipent moins, tout reste à faire pour l’été à venir. Nous allons enregistrer des réservations dans les prochaines semaines, et nous avons bon espoir de réaliser un été au moins égal à celui de l’année dernière, voire peut-être meilleur

"Les mois les plus importants en termes de départs et de marges, juillet et août sont en retard de 10% par rapport à mai 2024. Nous vendons beaucoup plus l'avant et l'après saison. Juillet et août sont en 4e et 5e position en départs".

Désormais les regards sont tournés vers l'été. "," espérait, hier, le président du SETO.La dynamique de réservations en agences de voyages à fin avril pour les vacances d’été 2025 (du 5 juillet au 31 août) est moribonde. Selon le baromètre EDV - Orchestra le nombre de dossiers est en recul de 5%.Ce que confirme Philippe Sangouard , directeur de Jet tours ( NG Travel) :