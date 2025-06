Voyager autrement : l’engagement RSE au cœur de l’expérience DTH Travel

Des circuits conçus pour impliquer les voyageurs



DTH Travel propose des expériences immersives qui permettent aux voyageurs de s’impliquer activement dans des projets locaux. Mais au-delà de la participation à de belles causes, notre approche RSE se distingue par sa capacité à être entièrement personnalisée selon les attentes et les valeurs de chaque client. Cette flexibilité fait de la RSE un véritable levier de différenciation pour les tour-opérateurs, en intégrant des actions à impact positif au cœur même de l’expérience de voyage :



● En Malaisie, le programme TaWOW! offre une immersion dans la biodiversité de Bornéo, en partenariat avec l’ONG 1StopBorneo Wildlife. Observation d’espèces rares, safaris en zone de reforestation, rencontres avec des écologistes : un tourisme de conservation, éducatif et transformateur.



● Au Sri Lanka, les visiteurs apprennent à créer des objets artisanaux locaux avec les femmes du village de pêcheurs de Thalahena. Cela contribue à leur subsistance et leur permet de créer et de rapporter chez eux un souvenir précieux.



● Au Vietnam, des ateliers de fabrication de savon mettent en valeur une méthode traditionnelle. Cette activité prend une dimension culturelle et solidaire, car les savons fabriqués sont ensuite donnés à des écoles pour sensibiliser les enfants à l’hygiène.



● Aux Philippines, DTH Travel illustre sa capacité à personnaliser les activités RSE selon les profils des groupes. Un exemple marquant : un groupe d’enseignants venus pour un voyage de loisirs a choisi de faire don de fournitures scolaires et de fonds pour rénover une bibliothèque. Pour rendre l’expérience plus humaine et festive, DTH Travel a organisé une fête typiquement philippine, permettant aux enseignants de rencontrer personnellement les élèves et les professeurs. Une expérience RSE à la fois significative, joyeuse et profondément personnelle.