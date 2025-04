Le réceptif DTH Travel soutient Myanmar suite au séisme

Ce que nous espérions initialement offrir à cinq familles peut désormais bénéficier à dix – dix maisons, dix refuges sûrs, dix nouvelles chances de reconstruire une vie. Parmi elles, plusieurs familles de pêcheurs dont les foyers ont été totalement détruits.

Très bientôt, elles pourront retrouver un toit, un repère, une stabilité.



Chaque famille a été rencontrée personnellement par notre équipe sur le terrain.

Notre collègue Phyoe s’est rendu dans les zones sinistrées, empruntant les chemins menant à leurs anciennes habitations et prenant le temps d’écouter leurs récits.

L’un des pères de famille, menuisier de profession, aide déjà à estimer les matériaux nécessaires à la reconstruction. Bien qu’il ait été blessé lors du séisme, il fait preuve d’une force remarquable.



Lors du voyage de cinq jours de Phyoe, l’objectif principal était de comprendre les besoins des personnes touchées par la catastrophe. D’abord, il était essentiel pour nous d’écouter, et de nous assurer que notre aide s’inscrive dans une démarche de reconstruction à long terme.



Notre priorité est de favoriser une réinstallation durable, qui respecte la dignité humaine – au-delà d’une simple aide d’urgence.



À Mandalay, nous avons fait don de quatre tentes de type Kaiser bell au Rest Camp for Rescuers – un hébergement mis à disposition des bénévoles gratuitement. Un geste modeste mais précieux, en soutien à celles et ceux qui continuent de donner tant d’eux-mêmes.