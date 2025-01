DTH Travel



DTH Travel, qui opérait précédemment sous le nom de Diethelm Travel, est un réceptif spécialisé dans la conception de voyages sur-mesure en Asie. Nous travaillons sur des solutions de voyage innovantes pour des individuels et des groupes, du loisir et du pro, ainsi que de l’événementiel et du MICE. Depuis toujours, notre travail est fondé sur une profonde connaissance de nos destinations, une double dose de créativité et une pleine conscience de nos environnements naturel et culturel. Notre approche commerciale et opérationnelle est celle d’un tour opérateur à taille humaine. Elle nous permet de développer des relations professionnelles uniques avec chaque partenaire et d’assurer la délivrance d’expériences de voyages positives au plus près des attentes de chaque voyageur.



1 partenaire, 14 destinations



Nous permettons à nos partenaires du monde entier de bénéficier d’un réseau vaste et d’une implantation en propre dans 14 pays d’Asie dont la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, le Bhoutan, les Maldives, le Sri Lanka, Hong Kong, la Chine et le Japon. Depuis plus de 65 ans, DTH Travel excelle dans l’industrie du voyage, et bénéficie d’une reconnaissance et d’une appréciation marquées par de nombreuses accolades dont plusieurs notamment de meilleur réceptif en Asie.



La technologie au service du voyage



Au-delà d’une approche produit innovante et basée sur les expériences à vivre, nos partenaires bénéficient d’un outil technologique de choix avec notre portail DT Direct. Ce dernier offre un accès à une large gamme de tours et d’hôtels à travers nos 14 pays. Tarifs dynamiques, réservations en ligne, demande de renseignements, les avantages sont multiples. Nous offrons également la possibilité d’une connexion entre votre outil de réservation et DT Direct pour un processus simplifié encore plus rapide.



La bienveillance au cœur de notre approche



Notre esprit boutique, dont nos partenaires font l’expérience au travers d’une collaboration professionnelle rapprochée et toujours bienveillante, se traduit également sur le terrain où tout est mis en œuvre pour assurer le confort et la sécurité de vos clients. Notre service de conciergerie sur-mesure offre une présence en continu tout au long de chaque voyage, nos équipes de guides francophones créent de l’interaction et du lien permanent entre les voyageurs et le pays tout en assurant le respect de cahiers des charges précis, notre assurance responsabilité civile professionnelle vous donne une garantit toujours inégalée dans notre région.



Des interlocuteurs qualifiés et disponibles



Travailler avec DTH Travel, c’est donc se munir d’un partenaire qui offre les avantages commerciaux d’une entreprise globale sur l’ensemble de la région, tout en bénéficiant d’interlocuteurs directs spécialistes de leur destination. Ces derniers sont à votre écoute en permanence pour répondre à tout moment aux différents besoins de votre entreprise. Ils sont présents pour mettre leur expertise à votre disposition et vous aider dans la définition et la mise en œuvre de stratégies commerciales précises. Ils sont aussi nos meilleurs relais d’information et vous tiennent informés régulièrement des changements, des tendances et des nouveautés qui animent leur destination.