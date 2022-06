Phoenix Voyages, Réceptif Thaïlande

Qui sommes-nous ?

Vingt ans d’expérience en Extrême Orient, c’est la garantie de qualité dont Phoenix Voyages fait bénéficier ses clients. Nous proposons des séjours sur-mesure aux Agences de Voyage et Tour Operateurs à travers le monde. Notre engagement envers nos clients est total et nous mettons tout en œuvre pour garantir qualité et originalité. Notre équipe de spécialistes, partageant un ensemble de valeurs communes, nous permet aujourd’hui de nous affirmer comme une des agences les plus dynamiques d’Asie.

Le Royaume de Thaïlande, de son nom officiel, est la destination idéale pour combiner une découverte culturelle, une randonnée en montagne et un séjour balnéaire. D’une région à l’autre, l’héritage historique est rempli de différentes cultures empruntées au fil des siècles à ses voisins.

LES INCONTOURNABLES :

La trépidante Bangkok est une mégalopole impressionnante. Le Grand Palais, le temple Wat Pho et le quartier chinois constituent les visites immanquables de cette capitale. La deuxième ville du pays, Chiang Mai, regorge de temples anciens et possède une charmante vieille ville fortifiée. De là, les voyageurs pourront partir à la découverte du Nord du pays et y rencontrer les minorités ethniques. La région d’Isan, peu connue, est fortement recommandée pour un dépaysement total grâce à ses parcs nationaux à la nature sauvage et ses majestueux temples Khmers.

FOCUS PLAGES IDYLLIQUES :

Le pays est également très réputé pour ses îles et ses plages paradisiaques. De Phuket à Ko Phi Phi, tout le monde y trouve son bonheur. C’est aussi l’occasion de s’essayer à la plongée ou à diverses activités aquatiques.

UNE VILLE EMBLÉMATIQUE :

Comme le signifie son nom en Thaï, Krung Thep, Bangkok est la « cité des anges ». Le mélange éclectique des traditions et de la modernité distingue Bangkok comme une des villes les plus exotiques et fascinantes d’Asie. La vieille ville regroupe les sites historiques majeurs comme le Grand Palais, le Musée National, etc… Sa sympathique vie nocturne, ses marchés, magasins et restaurants, ainsi que ses magnifiques temples, musées, palais et parcs ont quelque chose à offrir à chaque visiteur.