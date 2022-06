Phoenix Voyages, Réceptif Laos

Qui sommes-nous ?

Vingt ans d’expérience en Extrême Orient, c’est la garantie de qualité dont Phoenix Voyages fait bénéficier ses clients. Nous proposons des séjours sur-mesure aux Agences de Voyage et Tour Operateurs à travers le monde. Notre engagement envers nos clients est total et nous mettons tout en œuvre pour garantir qualité et originalité. Notre équipe de spécialistes, partageant un ensemble de valeurs communes, nous permet aujourd’hui de nous affirmer comme une des agences les plus dynamiques d’Asie.

Le Laos est la destination parfaite pour les voyageurs souhaitant sortir des sentiers battus. En effet, le Laos est un des pays d’Asie du Sud-Est les moins développés. Il reste authentique et encore peu connu des touristes.

LES INCONTOURNABLES :

Vientiane, est la plus petite capitale de la région asiatique, ce qui lui confère une atmosphère bien particulière. Elle offre, entre autres, la possibilité de visiter d’anciens temples bouddhistes. Pour comprendre l’histoire du Laos, c’est à Luang Prabang qu’il faut se rendre. Cette ancienne capitale royale est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les aventuriers, eux, seront ravis de découvrir les paysages diversifiés du Laos comme le Plateau de Boloven, connu pour ses plantations de thé et de café ainsi que ses villages ethniques.

FOCUS ATYPIQUE :

Les 4000 îles et son labyrinthe de voies d’eau constitue le paysage le plus insolite du Laos tandis que la Plaine des Jarres et ses champs de jarres en pierre millénaires propose une mystérieuse escapade.

UNE VILLE EMBLÉMATIQUE :

