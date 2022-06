Phoenix Voyages, Réceptif Cambodge

Qui sommes-nous ?

Vingt ans d’expérience en Extrême Orient, c’est la garantie de qualité dont Phoenix Voyages fait bénéficier ses clients. Nous proposons des séjours sur-mesure aux Agences de Voyage et Tour Operateurs à travers le monde. Notre engagement envers nos clients est total et nous mettons tout en œuvre pour garantir qualité et originalité. Notre équipe de spécialistes, partageant un ensemble de valeurs communes, nous permet aujourd’hui de nous affirmer comme une des agences les plus dynamiques d’Asie.

Le Cambodge est un pays unique et totalement déroutant. Son histoire complexe, ses paysages somptueux et ses merveilles archéologiques en font une destination très prisée de l’Asie du Sud-Est.

LES INCONTOURNABLES :

Dans la capitale Phnom Penh, le Palais Royal et le Musée national permettent aux voyageurs de s’imprégner du passé riche et douloureux du Cambodge. Flâner dans les différents marchés est un bon moyen pour découvrir la vie locale. Mais c’est à Siem Reap, plus précisément aux Temples d’Angkor, que le voyageur est transporté plusieurs siècles en arrière, au temps des souverains Khmers.

FOCUS NATURE :

Les aventuriers pourront facilement sortir des sentiers battus en voyageant dans le Sud du pays qui a su préserver son charme et son authenticité. Les plages de Sihanoukville sont quant à elles de véritables havres de paix, où il fait bon se relaxer après plusieurs jours ou semaines de découvertes culturelles.

UNE VILLE EMBLÉMATIQUE :

Nichée au confluent du Tonle Sap et du Mékong, Phnom Penh et ses boulevards boisés, ses bâtiments de style colonial et sa petite croisette, est une ville au charme indéniable. Cette oasis de paix a su garder toute son histoire, ce qui en fait un site magnifique à ne pas manquer.