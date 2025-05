© Istock © Istock

Depuis plus de trente ans, Scope Voyage propose des prestations sur mesure destinées à une clientèle francophone variée : particuliers, familles, groupes, comités d’entreprise et voyageurs recherchant des services personnalisés. L’agence propose une offre qui s’étend des sites emblématiques — Istanbul, Cappadoce et Antalya — aux régions moins explorées telles que l’Est de la Turquie, la Mer Noire ou la Mésopotamie.Scope Voyage conçoit des circuits culturels, des séjours combinés (par exemple Istanbul-Cappadoce ou Turquie-Grèce), ainsi que des autotours. L’agence dispose aussi d’un département dédié au voyage de luxe et à l’organisation de séminaires et d’incentives. Les voyageurs bénéficient de transferts privatifs, de billets coupe-file et d’une assistance francophone permanente, y compris un interlocuteur unique joignable tout au long du séjour.L’agence attache une importance particulière à la flexibilité et à l’adaptabilité de ses prestations. Les extensions balnéaires sont proposées comme compléments aux circuits culturels, permettant aux voyageurs de combiner découverte et détente. Scope Voyage accorde également une attention spécifique à la qualité de ses prestataires locaux (guides, chauffeurs, hôteliers) et à la réactivité face aux éventuels imprévus.Enfin, l’agence se distingue par sa structure à taille humaine, favorisant un contact direct avec ses fondateurs et une approche personnalisée. Elle est présente sur les principaux salons professionnels et dispose d’une entité en France pour faciliter les échanges commerciaux et le règlement des prestations, offrant ainsi une sécurité supplémentaire à ses partenaires et clients.