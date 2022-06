Phoenix Voyages, Réceptif Corée du Nord

Phoenix Voyages

Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.



Audrey Quoico

Directrice des Ventes – France



57-59 Street 7, An Phu / An Khanh, District 2

70000 Hô-Chi-Minh-Ville

Vietnam

+33 (0) 6 03 82 43 69

+84 8 62 81 03 33

phoenixfrance01@phoenixvoyages.com

www.phoenixvoyages.com





En tant que représentante de l'agence réceptive ou DMC Phoenix Voyages, Audrey participe à la diffusion des offres, des services variés et créatifs aux tours opérateurs et aux agences de voyages pour la France. Elément clef, elle est le lien entre nos clients (agences de voyages, T.O, agences MICE ect...) et les bureaux techniques. Audrey est basée à Paris, et disponible pour répondre à toutes vos questions alors n’hésitez pas à la contacter !