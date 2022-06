Phoenix Voyages, Réceptif Vietnam

Qui sommes-nous ?

Vingt ans d’expérience en Extrême Orient, c’est la garantie de qualité dont Phoenix Voyages fait bénéficier ses clients. Nous proposons des séjours sur-mesure aux Agences de Voyage et Tour Operateurs à travers le monde. Notre engagement envers nos clients est total et nous mettons tout en œuvre pour garantir qualité et originalité. Notre équipe de spécialistes, partageant un ensemble de valeurs communes, nous permet aujourd’hui de nous affirmer comme une des agences les plus dynamiques d’Asie.

Le Vietnam est un pays fascinant qui regorge de richesses naturelles, culturelles et culinaires ; pour certaines classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

LES INCONTOURNABLES :

La capitale, Hanoi, est une ville historique de plus de 1000 ans qui retrace des siècles d’histoire tandis qu'Ho Chi Minh Ville, l’ex Saigon, première ville économique du pays, est un mélange de modernité et d’authenticité. Les villes de Hoi An et de Hue, dans le centre du Vietnam, constituent un incroyable terrain de découvertes historiques et architecturales. Ce pays dynamique offre des paysages à couper le souffle tels que la fameuse Baie d’Halong et ses 3000 îles karstiques ou encore Sapa, célèbre bourg du nord, d’où l’on peut admirer les rizières en terrasses et apprécier les paysages montagneux. Pour un plongeon au cœur de la vie locale, une croisière dans le Delta du Mékong permet de partir à la rencontre d’une population chaleureuse.

FOCUS CUISINE :

Pour les passionnés de cuisine, un voyage au Vietnam est l’occasion de développer ses connaissances culinaires. Parmi les immanquables, notons le Phở, cette soupe de nouilles de riz au bœuf ou au poulet est un plat traditionnel décliné dans chaque région. Les nems, le bún thịt nướng ou encore le bún bò huế sont d’autres immanquables du pays.

UNE VILLE EMBLÉMATIQUE :

Capitale politique et administrative du pays, située au cœur du Tonkin, Hanoi avec ses bâtisses coloniales, ses parcs, ses rues ombragées et ses lacs, est une ville pleine de charme. Malgré le temps passé, elle a su conserver l'aspect de la merveilleuse cité coloniale qu'elle était dans les années 30’ ou 50’.