La découverte des Hauts Plateaux au Vietnam avec Phoenix Voyages

Réputée pour l'air frais de ses montagnes, ses magnifiques forêts environnantes et son climat agréable, la ville de Dalat a tous les ingrédients pour des vacances idéales.



Phoenix Voyages propose différents programmes dans cette région et l’un des points forts est la visite de la pagode Truc Lam, la plus grande pagode de Dalat, et du lac Tuyen Lam, qui offre air frais, atmosphère tranquille et paysages naturels variés. Rencontre avec les habitants du village de la minorité Lat afin d'observer leurs coutumes, traditions et artisanat préservés.



L'exploration du village Chil offre une occasion passionnante de découvrir sa célèbre plantation de café et la torréfaction du café.



Possibilité aussi de partir par la route panoramique 27 vers le lac LAK, pour profiter d’une promenade à dos d'éléphant jusqu'au village de M'Lieng.