Tour du monde "Visages et Civilisations du Monde"

● Chichén Itzá et les fameux sites mayas (Mexique)

● La beauté de l’ancienne cité inca du Machu Picchu (Pérou)

● Les Mystères de l’Île de Pâques et ses statues (Chili)

● Farniente à Moorea ou Bora-Bora, au bord de lagons aux eaux turquoise (Polynésie française)

● Auckland, Rotorua, et ses impressionnants geysers, en plein pays Maori (Nouvelle-Zélande)

● Le temple de Borobudur, vestige millénaire bouddhiste (Indonésie)

● Angkor, le plus grand site archéologique au monde (Cambodge)

● Le Taj Mahal, somptueux mausolée en marbre blanc (Inde)

● Découverte de Pétra, la cité nabatéenne, taillée dans le grès (Jordanie)