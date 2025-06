Tour du monde 2025 : Croisière aérienne, une aventure unique avec Ciels du Monde

Directeur de croisière et accompagnateurs, responsable des opérations terrestres et aériennes, médecin ou infirmier, photographe, ainsi qu’une équipe dédiée à la gestion des bagages, veillent au confort des voyageurs.



À bord, hôtesses et stewards assurent un service raffiné, avec une sélection de boissons, vins et spiritueux choisis par notre sommelier pour accompagner les succulents repas.