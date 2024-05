Des voyages pédagogiques en Asie!

Nous avons pris conscience que les voyages sont enrichissants et formateurs pour les jeunes générations. Il est donc de notre devoir de leur donner les clés pour explorer de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres et acquérir de nouveaux savoirs. Aujourd’hui plus que jamais, quand l’information est accessible partout, et en un clic, nous croyons en la nécessité du retour à un apprentissage par le vécu. Les voyages permettent un épanouissement personnel et une exploration du monde, nécessaire à la formation de nouvelles générations conscientes de ce qui les entoure et des enjeux actuels.



C’est pour cela que nous avons décidé de développer des programmes sur-mesure spécialement dédiés aux étudiants dans chacune de nos destinations principales, à savoir au Vietnam, en Thaïlande, en Corée du Sud, au Laos et au Cambodge. Phoenix Voyages vous offre aussi la possibilité de créer vos propres programmes étudiants dans d'autres pays avec lesquels nous travaillons étroitement : Singapour, Taiwan, Corée, et en Asie centrale.