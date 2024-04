L’automne en Corée du Sud

Notre programme G.I.R.

À noter : Les départs sont garantis pour un minimum de 2 personnes et jusqu’à un maximum de 20 personnes.

Les points forts du programme

Un voyage en petit groupe (maximum 20 personnes)

Un choix d'hôtels de qualité pendant toute la durée du voyage

Des restaurants soigneusement sélectionnés pour une découverte culinaire des plats typiques coréens

Une exploration des sites incontournables du pays

Des rencontres inoubliables avec une population aux traditions bien ancrées

L'automne en Corée est une saison réputée pour ses riches couleurs. Les magnifiques feuillages se teintent de rouge, de jaune, d’or et de brun, offrant un spectacle encore plus varié qu’au Canada, à ne surtout pas manquer ! Les merveilleux paysages et les températures encore clémentes font de cette saison, le moment idéal pour une visite agréable du pays.Ce programme est notre. "Couleurs de Corée" est un programme deau départ de Séoul, alliant tradition et modernité, et jusqu'à Busan, incluant une balade dans le village culturel de Gamcheon et son célèbre marché aux poissons, avant de revenir dans la capitale. Nous proposons également une visite optionnelle de la célèbre zone démilitarisée (D.M.Z), connue pour avoir séparé la Corée du Sud de la Corée du Nord après la guerre en 1953.Nous avons également d'autres dates de départ en 2024.