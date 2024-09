Visages et Civilisations du Monde

Dans les airs et les aéroports



• Un avion spécialement affrété et adapté aux spécificités de chaque voyage avec un équipage multilingue,

• Une attente réduite dans les aéroports avec l’autorisation d’embarquements prioritaires

• Une prise en charge des bagages par une équipe à chaque escale

• Des menus délicatement élaborés par un chef et une carte des vins judicieusement sélectionnée

• Les démarches pour l’obtention des visas et la rédaction des formulaires d’immigration



Pendant les escales



• Un hébergement dans les hôtels les plus emblématiques de nos destinations

• Des visites effectuées par petits groupes avec un accompagnateur et des guides locaux

• Des soirées magiques et des dîners dans des lieux improbables tout au long du voyage

• Des prestations complémentaires en option pour un programme individuel à chaque escale



Une équipe à votre écoute



• Un directeur de croisière et son équipe, un chef, un sommelier, un responsable des opérations terrestres et un responsable des opérations aériennes, un médecin/infirmier, un photographe

• Une équipe en charge des bagages

• Exclusivité Tours du Monde : massages à bord par un personnel qualifié