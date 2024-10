Phoenix Voyages fête ses 25 ans, et l’avenir est grand ouvert !

EG : "Chez Phoenix Voyages, nous avons toujours mis un point d’honneur à promouvoir un tourisme durable, bien avant que cela ne devienne une priorité mondiale. En effet, cela fait 25 ans que nous sommes extrêmement responsables. Grâce à notre fondation, nous avons toujours pris à cœur notre implication dans le développement économique et social de nos destinations et de leurs habitants. Selon nous, il est important de rendre aux populations locales des pays où nous sommes implantés, les bénéfices du tourisme en soutenant des projets sociaux, culturels et environnementaux, menés par des associations reconnues que nous avons spécialement choisies.



Au Vietnam, nous soutenons activement depuis 2005, l’Orphelinat de Saint-Paul de Chartres de Hué. Notre équipe leur rend leur visite chaque année avant les fêtes de Noël, en offrant de la nourriture et divers cadeaux aux enfants. Nous soutenons aussi les minorités ethniques du Nord de la Thaïlande, la protection des éléphants au Laos, et collaborons avec l’Ecole Paul Dubrule à Siem Reap au Cambodge, qui forme des jeunes défavorisés aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie.



Nous organisons régulièrement des cagnottes en ligne afin que nos clients à l’étranger puissent soutenir nos actions caritatives qui nous sont si chères. Nous mettons aussi en avant des produits durables qui témoignent de notre volonté de contribuer à un tourisme plus respectueux de l’environnement et des communautés locales."



LTL : "Depuis 2019, Phoenix Voyages travaille activement dans le but d’obtenir la certification "Travel Life". Nous sommes maintenant en cours d’homologation, afin d’officialiser et surtout de récompenser tous les efforts en matière de durabilité sociale et environnementale que nous fournissions depuis des années. Ce label exige que nous répondions à des critères stricts, en termes de gestion environnementale, d’engagement envers la durabilité, et de formation du personnel aux pratiques durables.



Cela dit, il est important de reconnaître que la perception de la protection de l’environnement peut parfois différer entre l’Europe et certaines de nos destinations en Asie. Par exemple, en Europe, il est courant de payer pour récupérer des déchets comme des canettes ou des bouteilles en plastique. Ici, en Asie, c’est tout l’inverse : ces objets ont une valeur marchande, et on peut les vendre aux marchands ambulants qui les recyclent. En fait, le recyclage fait partie de la vie quotidienne depuis bien plus longtemps dans certaines régions asiatiques. Ce qui pourrait paraître comme un déchet ailleurs devient une ressource ici. Ainsi, tout est réutilisé, et cette approche locale du recyclage est un bel exemple de durabilité naturelle.



En tant qu’agence, nous respectons et valorisons ces différences culturelles tout en cherchant à sensibiliser nos voyageurs à ces pratiques locales. Nous croyons qu’un tourisme durable et responsable doit s’adapter aux réalités locales, tout en cherchant à minimiser son impact sur l’environnement global."