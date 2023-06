Aurora Travel, Réceptif Laos

Fondée en 2003, Aurora Travel & DMC célèbre ses 20 ans d’existence cette année. Nous sommes une entreprise familiale et nous nous concentrons sur les marchés européens, ce qui nous permet de bien comprendre les besoins des clients français.



Nous pouvons répondre aux besoins des voyageurs individuels ou des groupes, cela pour tous les budgets. Nous pouvons vous proposer des expériences locales dans des familles d'accueil dans toutes les régions de l'Indochine, mais nous disposons également des personnes qui, dans notre équipe, se spécialisent dans l'ultra-luxe destinés aux clients ayant des exigences élevées et en quête du meilleur service disponible.

LES AVANTAGES D’AURORA TRAVEL

★ Chaque membre de l'équipe dispose de plusieurs années d'expérience en gestion dans d'autres grandes agences réceptives au Vietnam



★ Une bonne mixité de professionnels forts d’une expérience dans la production, le luxe, le budget, le FIT, le GIT, etc.



★ Chaque nouvelle demande sera traitée par plusieurs personnes travaillant en collaboration étroite afin de vous envoyer la meilleure proposition possible. Des séjours chez l'habitant jusqu’aux hôtels 5 étoiles les plus exclusifs, nous pouvons adapter les itinéraires à toutes vos demandes.



★ Du contact avec l'équipe 24/7 par email, Whatsapp et Skype



★ Hotline 24h/24 et 7j/7 en anglais, espagnol, portugais, français, italien, et allemand au moins deux fois par programme.

ATOUTS & COMPÉTENCES

Avec une équipe francophone dévouée, dynamique et professionnelle, Aurora Travel & DMC est hautement respectée et particulièrement recommandée. Des références sont disponibles sur demande. Nous répondons rapidement à toutes vos demandes et nous vous conseillerons au mieux afin que vous puissiez proposer à vos clients le voyage qui correspondra le mieux à leurs attentes et à leurs désirs.



Chaque membre du département francophone d'Aurora dispose de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, ce qui garantit que chaque client bénéficie de la meilleure expertise. Nous mettons à votre disposition des personnes au bénéfice de plus de 20 ans d'expérience dans les voyages de luxe. Nos équipes sont composées de personnes qui ont géré pendant plus de 10 ans la production des plus grands tour-opérateurs français et de spécialistes capables de proposer des itinéraires qui sortent des sentiers battus.



Enfin, nos propres guides francophones sont talentueux, serviables, flexibles et reconnus ainsi par le marché.

LE LAOS

Le Laos est le joyau secret de l'Indochine. Vous n'y trouverez pas beaucoup de touristes, mais vous découvrirez un pays aux paysages magnifiques à même d’offrir des expériences locales. Enclavé, le Laos offre aux voyageurs une expérience unique, de splendides temples bouddhistes, des villages authentiques et une population accueillante et bienveillante.

Connu comme le royaume aux mille éléphants, le Laos est une terre de montagnes, brumeuse et sauvage. Il engendre, grâce à ses paysages insolites, une sérénité et une paix incomparables.