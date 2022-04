Partir en Thaïlande : quelles sont les modalités d'entrée ?

Pour partir en Thaïlande, les voyageurs vaccinés devront toujours s'enregistrer sur le site du Thaïland Pass en fournissant une preuve de vaccination et disposer d'une assurance médicale.



Le montant de couverture minimum de l'assurance obligatoire est également réduit à 10.000€ pour les arrivées à compter du 1er mai.



Pour obtenir leur Thailand Pass, les visiteurs non vaccinés, devront quant à eux, justifier d'une réservation dans un hôtel agréé SHA Extra+ ou dit de "Quarantaine Alternative" de 5 jours et 4 nuits à partir de leur arrivée.



Une fois arrivés en Thaïlande, ils doivent se soumettre à la quarantaine pendant 5 jours et subir un test RT-PCR le cinquième jour. Enfin ils devront également être couverts par une assurance médicale.



Toutefois une exception sera faite pour les voyageurs non vaccinés qui sont en mesure de télécharger la preuve d'un test RT-PCR négatif dans les 72 heures suivant leur voyage via le système Thailand Pass, ils seront - comme ceux qui sont entièrement vaccinés - autorisés à entrer et seront libres de se rendre partout dans le royaume.