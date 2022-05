Thaïlande : le guide de voyage par TourMaG

Le climat thaïlandais varie d’une partie à l’autre du pays. Les régions et les îles telles que Koh Lanta subissent cependant les effets de la mousson. Sur l’ensemble du pays, deux saisons prévalent chaque année.Entre, la Thaïlande est en saison pluvieuse encore appelée saison verte. Elle est marquée par de denses averses. Les vents d’Est inondent le pays et propagent l’air humide et chaud de l’Océan indien.Les nuages sont épais avec 3 heures maximum d’éclats de soleil au quotidien. Dans les villes du nord comme Chiang Mai, les précipitations sont plus accentuées. Les températures y sont cependant plus basses durant cette saison.De, le territoire thaïlandais est en proie à la chaleur. C’est la saison sèche. Du vent persistant est cependant remarquable dans la partie nord du pays. La baisse de la pluviométrie se manifeste sur l’ensemble du royaume entre décembre et février. Les températures fluctuent entre 25 et 30°C, selon les régions. Vers la fin de la saison sèche, l’ensoleillement devient ardent et difficile à vivre.Les températures peuvent atteindre 40°C par endroits. Le soleil est cependant moins brûlant dans la partie sud du pays en saison sèche. Aussi, malgré la rareté des typhons en Thaïlande, ils peuvent apparaître entre septembre et octobre. La mer quant à elle garde sa constance sur toute l’année. Vous pouvez vous adonner à la baignade à une température variant entre 25 et 30°C sur toute l’année.