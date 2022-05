La météo thaïlandaise à Koh Samui

Koh Samui étant située en région tropicale, le climat est donc généralement humide tout au long de l’année. Cependant, il faut savoir qu’entre pluviosité et ensoleillement, trois grandes saisons caractérisent cette île. Il s’agit de la saison fraîche (décembre à février), de celle dite ‟chaude” (mars à mai) et enfin de celle dite ‟pluvieuse”. Cette dernière est d’ailleurs la plus longue, car s’étendant de juin à novembre.Si vous prévoyez vous rendre dans la province de Surat Thani, notez que les étés sont très chauds et couverts. Les hivers sont courts et à la fois chauds, venteux et nuageux dans l’ensemble. Le climat observé est oppressant et il y a précipitation tout au long de l’année. La température durant l’année varie généralement entre 25 °C à 33 °C et est quelquefois inférieure à 24 °C ou supérieure à 34 ° C.