Découvrez l'Ile de Koh Samui avec TourMaG

Koh Samui est mondialement connue grâce aux magnifiques plages qui la composent. Si vous recherchez une destination parfaite pour des moments de détente et de plaisir, les pieds dans l’eau, visiter cette île est assurément ce qu’il vous faut. Malgré sa riche culture que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir, ce petit paradis tropical demeure le lieu privilégié des vacanciers et bourlingueurs en raison de ses plages idylliques.Les étendues de sable les plus calmes se situent au nord et sur la côte ouest. Parmi ces grèves parfaites pour des moments de relâchement et de tête-à-tête avec soi-même, figurent les plages de Mae Nam, Bophut et Choeng Mon, entre autres. Il y a aussi Bang Rank, une magnifique baie située au nord de l’île et qui accueille la statue d’un grand Bouddha, l’une des plus grandes attractions de la région.Il existe de nombreux petits hameaux sur l’île et qui attirent également les visiteurs. C’est le cas de Bo Phut, un petit village de pêcheurs, encore attaché aux traditions mais qui se modernise peu à peu grâce aux vacanciers. Si vous souhaitez vous rendre à Koh Samui, il est possible d'effectuer le déplacement par un avion depuis Bangkok, mais aussi Hong-Kong et Phuket. Il faut savoir que l’aéroport de l’île est un aéroport international privé, propriété de la compagnie aérienne thaïlandaise Bangkok Airways.