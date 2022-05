Découvrez Chiang Mai en Thaïlande avec TourMaG

Chiang Mai est un vocable thaïlandais qui veut dire en français ville nouvelle. Ainsi, elle représente la sixième ville la plus grande de Thaïlande. Nommée la Rose du Nord, elle est la deuxième plus grande ville du pays en considérant Bangkok comme une cité unique. C'est également le noyau même de la culture et de l'économie du nord du pays. Aussi, constitue-t-elle la capitale de la province de Chiang Mai.D'autre part, il faut savoir qu'il y a plusieurs régions qui sont sous la tutelle de la mairie de Chiang Mai. Il s'agit de phra singha, Pa Tan, Ya Chang, Wat Gate et Chang Chang. Vous pouvez aussi découvrir d'autres régions dans cette partie de la Thaïlande. Ce sont les territoires Suthep, Nong Hoi, Chang Phuak, Tha Sala, Fa Ha, Pung Sun et Nong Pa Phuang. Suite à la modernisation de la ville de Chiang Mai, elle bénéficie désormais de plusieurs attractions.Cela suscite alors l'affluence d'une multitude de visiteurs. Étant située sur une ligne méridionale de la vieille route de la soie, la ville a un patrimoine historique assez chargé et exceptionnel. Cela est valable pour sa culture. En effet, elle est considérée comme une ville axée sur l'artisanat, les bijoux en argent, les ombrelles ainsi que les sculptures de bois. En ce qui concerne la géographie de la ville, elle se retrouve dans les plus hautes montagnes du pays.Ainsi, elle est limitée au Nord à près de 800 km de la ville de Bangkok. De plus, elle est située sur les rives de Ping qui font partie du fleuve Chao Phraya. Au fait, la province de Chiang Mai est constituée de plus d'un million d'habitants avec 250000 dans la ville de Chiang Mai. La concentration humaine est plus élevée dans certains districts. C'est le cas quand on tient compte des communes faisant partie de la division administrative de la ville.Pour le climat, Chiang Mai dispose d'un climat tropical avec le record d'une température maximale de 42,4°C. Elle est caractérisée par trois saisons. Celui de la fraîcheur s'étale de fin octobre et mi-février où la température moyenne est de 21°C. Ensuite, il y a l'été qui commence de mi-février et prend fin en mai. Pendant cette période, la température moyenne avoisine les 30°C. Enfin, il y a le temps des pluies qui débutent en juin et se termine vers fin octobre. Au cours de cette période, la température moyenne est de 25°C environ.