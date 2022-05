Découvrez l'Île de Koh Pha Ngan avec TourMaG

Il existe plusieurs d’autres endroits et plages que vous trouverez sur l’île de Koh Phangan.Encore appelée Koh Tao, Ko Tao est une île qui se trouve à environ 70 kilomètres entre Surat Thani et Chumphon. Elle mesure 7 kilomètres de long et 3 kilomètres de large avec une population estimée à 1 500 personnes en 2011. Initialement, c’est une île inhabitée, mais aujourd’hui, elle est devenue un lieu très prisé par les touristes. En temps ordinaire, l’île attire plus de 350 000 touristes chaque année.Par ailleurs, vous trouverez aussi la grande île de Thong Nai Pan qui offre une vue panoramique sur le côté nord de Koh Phangan. Elle comprend notamment des stations balnéaires voisines de Ao Thong Nai Pan Yai et Thong Nai Pan Noi, qui sont quant à elles des baies jumelles avec deux différentes plages extraordinaires. Thong Nai Pan est l’endroit qu’il faut pour les familles ayant des enfants ainsi que pour les personnes qui sont à la recherche d’une magnifique plage.Si vous désirez nager sur cette île, vous pouvez le faire en toute sécurité durant toute l’année à l’exception de la mousson de novembre jusqu’à la mi-décembre. Sur les deux plages, il y a plusieurs restaurants très spécialisés en ce qui concerne les cuisines thaïlandaises et internationales.Également surnommé « Haad Khuat », Bottle Beach est sans doute l’une des plages les plus isolées de Koh Phangan, tout comme Ang Thong qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de l'île. Ce dernier est un parc composé de 42 petites îles vierges et qui fait partie des excursions incontournables au début des îles Koh Phangan. Depuis leurs plages, vous pouvez déjà admirer les îlots d’Ang Thong.L’île Bottle Beach est accessible par une randonnée de 2 à 3 heures si vous quittez Haad Khom beach. Ce lieu est très calme et dispose de quelques chambres à des prix raisonnables. Il s’agit d’une plage assez belle et large de sable blanc et une eau naturelle à la baignade, même durant la période sèche. Toutefois, à cause de son isolement, vous ne trouverez pas de distributeurs automatiques de billets ni de restaurants. Il va falloir tout préparer avant de s’y rendre.