La météo à Chiang Mai en Thaïlande

Il s’agit des mois d’octobre, novembre et décembre.Octobre peut-être est la période la plus agréable pour passer un week-end à Chiang Mai, car la saison des pluies se termine. La température commence à baisser et les nombreux champs de riz dans les montagnes créent un paysage vert magique. Les températures à Chiang Mai en octobre sont en moyenne à 31 °C (88°F) en journée. Les nuits sont plutôt chaudes à 22 °C (72°F). Seuls quelques touristes sont dans la région pour profiter de tout cela. Si vous avez le choix, venez plutôt fin octobre.En novembre, le temps s’assèche et la saison touristique démarre. Chiang Mai en novembre offrira généralement un ciel ensoleillé, des journées plus fraîches, une végétation encore luxuriante après presque six mois de pluie. Les températures se situent autour de 30 °C (86°F) la journée et 19 °C (66°F) la nuit. Novembre n’est pas encore la saison haute et les offres commerciales ont des prix plus intéressants.Chiang Mai en décembre, vous pouvez vous attendre à une très bonne météo. C’est probablement le mois le plus sollicité pour le tourisme dans tout le nord de la Thaïlande. Vous pouvez vous attendre à une température maximale d’environ 28 °C (82°F) en journée avec peu ou pas de pluie. Les nuits commencent à se rafraîchir à environ 15 °C (59°F).Attendez-vous à des hôtels complets et des routes très fréquentées pendant les longs week-ends. Le prix des offres commerciales est au plus haut vers la mi-décembre, à Noël et au Nouvel An.